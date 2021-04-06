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Убийство стилистки Положай в Киеве. Суд приговорил бывшего мужа к пожизненному

06.04.2021, 22:30
Убийство стилистки Положай в Киеве. Суд приговорил бывшего мужа к пожизненному - Фото
Екатерина Положай (скриншот с видео)

Шевченковский суд Киева приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа известной стилистки Екатерины Положай, которого обвинили в ее убийстве, совершенном в 2015 году в Киеве.

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Как установило следствие, бывший муж потерпевшей "на почве возникших между ними неприязненных отношений" тщательно спланировал и организовал ее убийство. Злоумышленник точно знал распорядок дня бывшей жены и маршруты ее передвижения по городу.

В день убийства мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым управляла Положай, и стал ожидать ее приезда, находясь неподалеку. Он зашел вслед за ней в помещение, где между ними возник конфликт. Пользуясь тем, что в салоне никого не было, бывший муж с особой жестокостью нанес женщине многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти.

Злоумышленник пытался уничтожить доказательства, придумал алиби. "Однако благодаря профессиональным и слаженным действиям работников прокуратуры и национальной полиции в ходе следствия удалось получить неопровержимые доказательства совершения преступления именно этим лицом", – сообщили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (Тайное похищение чужого имущества) УК и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого по 5 млн грн причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также об их пожизненном содержании.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый, который свою вину в совершении преступления не признал, будет находиться под стражей.

  • Положай была найдена убитой в Киеве появилось в ноябре 2015 года. Она владела салоном и являлась эксклюзивным дистрибьютором Dior в Украине на протяжении многих лет. Была главным визажистом конкурсов красоты "Мисс Украина", "Мисс Киев", стилистом популярных женских журналов.
  • В марте 2016 года в полиции сообщили, что раскрыли преступление.
Вадим Ребрина
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