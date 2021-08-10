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Убийство украинцев в колонии в ОРДЛО. Один из погибших – чемпион Украины по дзюдо

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 20:40
Убийство украинцев в колонии в ОРДЛО. Один из погибших – чемпион Украины по дзюдо - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства осужденных на временно оккупированной территории области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Прокуратура внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц.

Досудебное расследование установило, что 6 августа на территории Кировской исправительной колонии № 33 в пгт Хрестовка Донецкой области неизвестные лица убили осужденных.

Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство.

Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется.

В прокуратуре не называют имя погибшего спортсмена. В 2010 году за убийство 18-летнего подростка был осужден чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников.

Наталия Медведева
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Донбасс убийство колония Евгений Сотников
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