Убийство украинцев в колонии в ОРДЛО. Один из погибших – чемпион Украины по дзюдо
В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства осужденных на временно оккупированной территории области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Прокуратура внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц.
Досудебное расследование установило, что 6 августа на территории Кировской исправительной колонии № 33 в пгт Хрестовка Донецкой области неизвестные лица убили осужденных.
Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство.
Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется.
В прокуратуре не называют имя погибшего спортсмена. В 2010 году за убийство 18-летнего подростка был осужден чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников.
- Вчера, 9 августа, омбудсмен Людмила Денисова сообщила об убийстве троих украинцев на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в Кировской исправительной колонии №33.
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