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На оккупированном Донбассе в колонии убили трех граждан Украины – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 23:45
На оккупированном Донбассе в колонии убили трех граждан Украины – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в Кировской исправительной колонии №33 убили трех украинцев. Об этом сообщает в Facebook уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

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По ее информации, все погибшие были осуждены до начала войны на Донбассе.

"Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", – написала Денисова.

Он отметила, что процесс перевода лиц с оккупированных территорий Донбассе заблокирован террористами.

Осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не переводили в Украину с начала 2019 года.

"Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях", – написала Денисова и добавила, что убийство троих украинцев произошло из-за преступного бездействия оккупантов.

По информации омбудсмена, сейчас перевода с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 – отбывают пожизненное заключение.

Денисова обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно направить представителей субделегации МККК в Донецке в Кировскую исправительную колонию №33, чтобы проверить обстоятельства гибели украинских граждан и соблюдение прав других заключенных.

Уполномоченная по правам человека призвала представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галину Третьякову и координатора в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотту Реландер срочно принять меры для разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.

  • 11 июня спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей.
  • 7 июля на заседании ТКГ Украина и ОБСЕ призвали Россию актуализировать списки на обмен удерживаемыми лицами. 

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Наталия Медведева
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Донбасс Людмила Денисова исправительная колония убийство заключенный
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