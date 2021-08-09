На оккупированном Донбассе в колонии убили трех граждан Украины – Денисова

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в Кировской исправительной колонии №33 убили трех украинцев. Об этом сообщает в Facebook уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

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По ее информации, все погибшие были осуждены до начала войны на Донбассе.

"Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", – написала Денисова.

Он отметила, что процесс перевода лиц с оккупированных территорий Донбассе заблокирован террористами.

Осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не переводили в Украину с начала 2019 года.

"Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях", – написала Денисова и добавила, что убийство троих украинцев произошло из-за преступного бездействия оккупантов.

По информации омбудсмена, сейчас перевода с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 – отбывают пожизненное заключение.

Денисова обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно направить представителей субделегации МККК в Донецке в Кировскую исправительную колонию №33, чтобы проверить обстоятельства гибели украинских граждан и соблюдение прав других заключенных.

Уполномоченная по правам человека призвала представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галину Третьякову и координатора в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотту Реландер срочно принять меры для разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.

11 июня спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей.

7 июля на заседании ТКГ Украина и ОБСЕ призвали Россию актуализировать списки на обмен удерживаемыми лицами.

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Наталия Медведева

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