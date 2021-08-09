На оккупированном Донбассе в колонии убили трех граждан Украины – Денисова
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в Кировской исправительной колонии №33 убили трех украинцев. Об этом сообщает в Facebook уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.
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По ее информации, все погибшие были осуждены до начала войны на Донбассе.
"Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", – написала Денисова.
Он отметила, что процесс перевода лиц с оккупированных территорий Донбассе заблокирован террористами.
Осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не переводили в Украину с начала 2019 года.
"Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях", – написала Денисова и добавила, что убийство троих украинцев произошло из-за преступного бездействия оккупантов.
По информации омбудсмена, сейчас перевода с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 – отбывают пожизненное заключение.
Денисова обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно направить представителей субделегации МККК в Донецке в Кировскую исправительную колонию №33, чтобы проверить обстоятельства гибели украинских граждан и соблюдение прав других заключенных.
Уполномоченная по правам человека призвала представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галину Третьякову и координатора в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотту Реландер срочно принять меры для разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.
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