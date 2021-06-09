Почти половина украинцев считают жителей ОРДЛО заложниками – обстоятельств или боевиков

Украинцы большей частью сочувствуют жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, считая, что они оказались заложниками возникших обстоятельств. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра Разумкова совместно с фондом Деминициатив им. Кучерива.

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40% респондентов сказали, что большинство жителей оккупированных частей Луганска и Донецка – заложники сложных жизненных личных или семейных обстоятельств. Еще 9% считают их заложниками боевиков.

При этом, 16% опрошенных назвали жителей ОРДЛО пассивными поклонниками идеологии "русского мира", 13% – приспособленцами, которым все равно, кто ими руководит, а 8% – и вовсе предателями, поддержавшими агрессию России. Примечательно, что в целом соотношение мнений с июля прошлого года особо не поменялось.

Опрос проведен 14-19 мая 2021 года по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, среди 2020 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность – до 2,3%. Финансировало опрос посольство Нидерландов.

Согласно опросу КМИС в мае-июне 2020 года большинство украинцев считают жителей Донбасса жертвами конфликта.

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Дарья Мостовая

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