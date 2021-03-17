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Украинцы считают жителей Донбасса жертвами конфликта и ждут суда над преступниками – опрос

17.03.2021, 12:45
Украинцы считают жителей Донбасса жертвами конфликта и ждут суда над преступниками – опрос - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора

У украинцев спросили об их отношении к жителям Донбасса, а также о том, кто, по их мнению, должен нести ответственность за сотрудничество с террористическими организациями ЛНР и ДНР. Большинство опрошенных заявили, что жители неподконтрольных территорий стали жертвами конфликта, а ответственность должны нести те, чья вина будет признана судом.

В частности, мнение о том, что дончанам нужна поддержка со стороны Украины разделяет большинство респондентов, вне зависимости от их пола, возраста и региона проживания.

Чуть меньше украинцев считают, что жители Донбасса такие же граждане как и все, и в дополнительной поддержке не нуждаются. И еще меньше респондентов заявили, что оставаться жить на оккупированных территориях было личным желанием людей, поэтому со стороны Украины поддерживать их не стоит.

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По поводу уголовной ответственности – большинство украинцев считают, что вначале вину причастных к сотрудничеству с террористами надо доказать в суде. 

Примерно каждый пятый заявил, что уголовную ответственность должны нести те, кто занимал "руководящие посты" у боевиков. Еще около 6% ответили, что ответственность должна лечь на плечи всех, что живет на неконтролируемой территории и каким-то образом сотрудничает с так называемой "местной властью".

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Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 года среди 2000 респондентов старше 18 лет по всем областям, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Заказчик опроса – Программа развития ООН "Права человека в Украине" при финансировании МИД Дании.

  • Согласно результатам опроса КМИС в ноябре-декабре 2020 года примерно треть украинцев считают, что после освобождения Крыма и части Донбасса нужно будет привлечь к уголовной ответственности тех, то совершил тяжкие преступления во время войны России против Украины.

Читайте также: Большая часть украинцев не поддерживают запрет на ответный огонь на Донбассе – опрос

Дарья Мостовая
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