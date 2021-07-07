Переговоры по Донбассу. Россию призвали актуализировать списки на обмен пленными

Сегодня, 7 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина и ОБСЕ призвали Россию актуализировать списки на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинская делегация и новоназначенная модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц, чтобы ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения.

Во время заседания украинская сторона направила в ОБСЕ ноты о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

Как отмечается, особое беспокойство было высказано по поводу ограничений свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и поломки или уничтожения оборудования миссии.

Уточняется, что за прошедшую неделю свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена 15 раз, все случаи произошли на оккупированных территориях.

Украинская сторона в очередной раз подняла вопрос доступа инспекции МАГАТЭ на территорию ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

Украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ.

Российская сторона вновь заблокировала рассмотрение вопросов разминирования 19-ти участков, согласованных летом 2020 году, а также открытия КПВВ со своей стороны линии разграничения.

11 июня спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей.

5 июля сообщалось, что Украина в рамках ТКГ и Нормандского формата поднимет вопрос об обострении на Донбассе.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.