Переговоры по Донбассу. Россию призвали актуализировать списки на обмен пленными
Сегодня, 7 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина и ОБСЕ призвали Россию актуализировать списки на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.
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Украинская делегация и новоназначенная модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц, чтобы ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения.
Во время заседания украинская сторона направила в ОБСЕ ноты о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.
Как отмечается, особое беспокойство было высказано по поводу ограничений свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и поломки или уничтожения оборудования миссии.
Уточняется, что за прошедшую неделю свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена 15 раз, все случаи произошли на оккупированных территориях.
Украинская сторона в очередной раз подняла вопрос доступа инспекции МАГАТЭ на территорию ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.
Украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ.
Российская сторона вновь заблокировала рассмотрение вопросов разминирования 19-ти участков, согласованных летом 2020 году, а также открытия КПВВ со своей стороны линии разграничения.
- 11 июня спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей.
- 5 июля сообщалось, что Украина в рамках ТКГ и Нормандского формата поднимет вопрос об обострении на Донбассе.
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