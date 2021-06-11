"Научены торговать головами". Россия подает в списках на обмен фейковых лиц – Арестович

Российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей. Об этом заявил спикер украинской делегации ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире передачи Право на владу.

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"С этими списками интересная вещь. Они подают на обмен фейковых лиц, которых не существует вообще. Они крутят эту волынку, они научены торговать головами – Чечня научила, потом Сирия добавила", – отметил спикер.

По его словам, со стороны РФ подтверждены были только 16 человек из списка в 90 лиц на обмен, при этом, Украину постоянно перенаправляют на непосредственные переговоры с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

Также Арестович рассказал, что Россия отказалась освободить тяжелобольных украинцев. "Кравчук вчера выступил с инициативой: давайте обменяем наших четырех тяжелобольных, на пороге реанимации находятся – отказали", – подчеркнул спикер.

8 июня 2021 года Bihus.Info выпустил сюжет о том, как Медведчук освобождал украинских пленных.

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Дарья Мостовая

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