"Научены торговать головами". Россия подает в списках на обмен фейковых лиц – Арестович
Российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей. Об этом заявил спикер украинской делегации ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире передачи Право на владу.
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"С этими списками интересная вещь. Они подают на обмен фейковых лиц, которых не существует вообще. Они крутят эту волынку, они научены торговать головами – Чечня научила, потом Сирия добавила", – отметил спикер.
По его словам, со стороны РФ подтверждены были только 16 человек из списка в 90 лиц на обмен, при этом, Украину постоянно перенаправляют на непосредственные переговоры с террористическими организациями ЛНР и ДНР.
Также Арестович рассказал, что Россия отказалась освободить тяжелобольных украинцев. "Кравчук вчера выступил с инициативой: давайте обменяем наших четырех тяжелобольных, на пороге реанимации находятся – отказали", – подчеркнул спикер.
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