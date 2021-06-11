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"Научены торговать головами". Россия подает в списках на обмен фейковых лиц – Арестович

11.06.2021, 08:30
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Российская сторона отказалась выдать Украине тяжелобольных пленных, при этом подавая на обмен со своей стороны несуществующих людей. Об этом заявил спикер украинской делегации ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире передачи Право на владу.

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"С этими списками интересная вещь. Они подают на обмен фейковых лиц, которых не существует вообще. Они крутят эту волынку, они научены торговать головами – Чечня научила, потом Сирия добавила", – отметил спикер.

По его словам, со стороны РФ подтверждены были только 16 человек из списка в 90 лиц на обмен, при этом, Украину постоянно перенаправляют на непосредственные переговоры с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

Также Арестович рассказал, что Россия отказалась освободить тяжелобольных украинцев. "Кравчук вчера выступил с инициативой: давайте обменяем наших четырех тяжелобольных, на пороге реанимации находятся – отказали", – подчеркнул спикер.

  • 8 июня 2021 года Bihus.Info выпустил сюжет о том, как Медведчук освобождал украинских пленных.

Читайте также: "Это шантаж. Но у нас нервы крепкие". Почему сорвался обмен пленными до Нового года

Дарья Мостовая
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