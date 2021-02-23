Убийство в Харькове. Полиция задержала подозреваемого за пределами города

Подозреваемый в убийстве около супермаркета в Харькове задержан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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Задержанный – 50-летний мужчина, он был обнаружен за пределами Харькова.

Мужчина доставлен в Харьковское районное управление полиции №3, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Вчера, 22 февраля, в Шевченсковском районе Харькова был убит 40-летний мужчина. Он получил огнестрельное ранение в голову.

Денис Юдин

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