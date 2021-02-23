Убийство в Харькове. Полиция задержала подозреваемого за пределами города
23.02.2021, 06:34
Фото: пресс-служба Нацполиции
Подозреваемый в убийстве около супермаркета в Харькове задержан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Задержанный – 50-летний мужчина, он был обнаружен за пределами Харькова.
Мужчина доставлен в Харьковское районное управление полиции №3, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Обстоятельства преступления устанавливаются.
- Вчера, 22 февраля, в Шевченсковском районе Харькова был убит 40-летний мужчина. Он получил огнестрельное ранение в голову.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии