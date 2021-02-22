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В Харькове возле супермаркета убили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена": видео

22.02.2021, 21:39
В Харькове возле супермаркета убили мужчину. Полиция ввела операцию
Фото - полиция
дополнено

В Шевченковском районе Харькова убили мужчину. Медики сообщили Суспільному, что он получил огнестрельное ранение головы. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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В харьковской полиции рассказали, что в 19:40 на 102 получили сообщение о том, что по улице Отакара Яроша был слышен звук выстрела.

Правоохранители не говорят, что мужчина умер от огнестрельного ранения, но сообщают, что "для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена". Личность погибшего устанавливается.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Суспільне сообщает, что информацию об убийстве им подтвердил начальник полиции Харьковской области Андрей Рубель. Как это произошло, кого убили, он не сообщил. 

По данным корреспондента издания с места происшествия, инцидент произошел у входа в супермаркет АТБ.

Директор Центра медпомощи Виктор Забашта сказал изданию, что медики прибыли через три минуты после вызова в 19:40 и констатировали смерть мужчины. "Огнестрельное ранение в голову", – сказал Забашта.

ДОПОЛНЕНО В 22:55. Следователи установили личности погибшего и подозреваемого. Об этом на месте преступления сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.

По одной из версий, убийство совершено из-за денежного долга.

Представитель полиции сказал, что между мужчинами произошел конфликт. Нападавший достал пистолет и сделал один выстрел в голову оппонента. Убитый — мужчина 1981 года рождения.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

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Вадим Ребрина
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Харьков убийство
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