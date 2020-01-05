Убийство в Каховке: ГБР расследует причастность полицейского

Протесты в Каховке (Фото: khersonline.net)

Возможную причастность сотрудника Национальной полиции к убийству, совершенному утром 1 января в Каховке Херсонской области, расследует Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.