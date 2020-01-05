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Убийство в Каховке: ГБР расследует причастность полицейского

Убийство в Каховке: ГБР расследует причастность полицейского - Фото
Протесты в Каховке (Фото: khersonline.net)
05.01.2020, 16:33

Вчера в Каховке прошли акции протеста, жгли шины

Возможную причастность сотрудника Национальной полиции к убийству, совершенному утром 1 января в Каховке Херсонской области, расследует Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

  • 1 января в Каховке бывший сотрудник милиции несколько раз выстрелил в 26-летнего Владимира Чебукина во время празднования в компании полицейского.
  • 3 января потерпевший умер, подозреваемый был задержан на 60 дней без права внесения залога.
  • Вчера в Каховке прошла акция протеста, местные жители требовали справедливого расследования убийства, жгли шины: видео.

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убийство гбр каховка
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