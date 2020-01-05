Убийство в Каховке: ГБР расследует причастность полицейского

Возможную причастность сотрудника Национальной полиции к убийству, совершенному утром 1 января в Каховке Херсонской области, расследует Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- 1 января в Каховке бывший сотрудник милиции несколько раз выстрелил в 26-летнего Владимира Чебукина во время празднования в компании полицейского.
- 3 января потерпевший умер, подозреваемый был задержан на 60 дней без права внесения залога.
- Вчера в Каховке прошла акция протеста, местные жители требовали справедливого расследования убийства, жгли шины: видео.