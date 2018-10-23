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23.10.2018, 18:54

Убийство в Керчи: 22 семьи забирают своих детей из колледжа

Убийство в Керчи: 22 семьи забирают своих детей из колледжа - Фото

Родители хотят перевести детей в другое учебное заведение

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После массового убийства в политехническом колледже Керчи 22 семьи заявили о своем желании перевести детей в другое учебное заведение. Об этом в Facebook сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"22 семьи изъявили желание перевести своих детей в другое учебное заведение. Всем предоставят индивидуальную помощь, никто никого заставлять не будет - идем навстречу каждому без исключения", - написал Аксенов.

По данным российского следствия, 17 октября студент четвертого курса колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

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Теги: дети, сергей аксенов, колледж, родители, керчь
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