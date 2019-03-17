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17.03.2019, 19:19

Убийство военного в Харьковской области: полиция сообщила детали

Убийство военного в Харьковской области: полиция сообщила детали - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

В полиции отметили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области

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На теле убитого контрактника в Харьковской области обнаружены колото-резаные раны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Во время осмотра судмедэкспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки", - отметили в пресс-службе.

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Тело военного с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища.

Погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в Чугуеве Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.

Его тело направили в морг. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса 

В полиции подчеркнули, что принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.

16 марта 2019 года в лесу недалеко от села Клугино-Башкировка Харьковской области гражданские лица нашли мужчину без признаков жизни, им оказался военнослужащий по контракту 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 

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Теги: полиция, убийство, харьковская область, военный
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