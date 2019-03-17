В Харьковской области нашли мертвым военного

Иллюстративное фото: 93-я ОМБр

16 марта в лесу недалеко от села Клугино-Башкировка Харьковской области гражданские лица нашли мужчину без признаков жизни, им оказался военнослужащий по контракту 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом говорится на сайте бригады в Facebook.

"Солдат отсутствовал на службе с 14 по 15 марта 2019 года, о чем было сообщено в соответствующие учреждения, и были проведены мероприятия по розыску", - отмечается в сообщении.

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По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 УК (умышленное убийство).

25 февраля 2019 года военнослужащего из Николаевской области, который находился в командировке, обнаружили мертвым на военном полигоне под Житомиром.