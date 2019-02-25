Под Житомиром на полигоне нашли мертвым военного

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Военнослужащего из Николаевской области, который находился в командировке, обнаружили мертвым на военном полигоне под Житомиром. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя военного прокурора Житомирского гарнизона подполковника юстиции Александра Рихлюка.

"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра о выявлении на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ военнослужащего без признаков жизни", - рассказал Рихлюк.

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По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза.

2 декабря в Бахрейне был найден мертвым командующий Пятым флотом Военно-морских сил США, вице-адмирал Скотт Стирни.Тело без следов насильственной смерти было обнаружено в резиденции командующего.