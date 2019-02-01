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01.02.2019, 14:23

Убийство Вороненкова: главный похищенный фигурант мертв - росСМИ

Убийство Вороненкова: главный похищенный фигурант мертв - росСМИ - Фото
Денис Вороненков (фото - скриншот видео)

По данным росСМИ, тело Юрия Василенко пока не найдено

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В РФ оперативники задержали подозреваемых в похищении в Москве криминального "авторитета" Юрия Василенко, главного фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Росбалт.

Источник в правоохранительных органах РФ отметил, что злоумышленники не особо соблюдали конспирацию при захвате Василенко, поскольку изначально стрельба не входила в их планы.

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"Бандиты должны были доставить "авторитета" к весомой фигуре в криминальном мире — на беседу, от которой он уклонялся. Однако Василенко на улице попытался оказать сопротивление. В ходе борьбы в него выстрелили из пистолета ТТ. На месте был обнаружен фрагмент кости, что указывало на серьезность ранения "авторитета", - говорится в сообщении.

Полиции удалось вычислить ряд нападавших — по записям камер наблюдения, по машине, на которой они прибыли и уехали с Василенко в багажнике.

"Однако нападавшие сразу "залегли" на дно; чтобы их найти, понадобилось больше двух недель", - говорится в сообщении.

31 января оперативники провели ряд операций, в Москве и в Курске, были задержаны двое участников нападения.

"На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы. Всячески уменьшают свою роль в преступлении. О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено", - сказал собеседник.

"Из-за того, что Василенко "засветился" в историях с убийствами Вороненкова и Жилина(главаря Оплота, - ред.), и его имя не раз звучало в СМИ, его отодвинули от всех денежных проектов. Перестали привлекать к обнальным операциям, поручать исполнение криминальных заданий в Украине и связанных с Украиной», - говорится в сообщении.

11 января 2019 года в Москве со стрельбой похитили  Василенко.

Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. В убийстве также обвиняется экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, который был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице.

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Теги: Денис Вороненков, убийство Вороненкова, Юрий Василенко
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