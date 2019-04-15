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15.04.2019, 16:41

Убийство ювелира в Киеве: задержаны трое подозреваемых - видео

Убийство ювелира в Киеве: задержаны трое подозреваемых - видео - Фото
Андрей Крищенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Трое задержанных подозреваются в убийстве Сергея Киселева, имя которого фигурировало в деле "бриллиантовых" прокуроров

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В субботу, 13 апреля, полиция задержала троих подозреваемых в убийстве бывшего владельца ювелирных фирм Сергея Киселева, имя которого фигурировало в расследовании против так называемых "бриллиантовых" прокуроров - Александра Корнийца и Владимира Шапакина, дела которых слушаются в суде уже четвертый год. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемых задержали при подъезде на кладбище. По данным полиции, они собирались напасть на семью убитого, когда те приехали на 40 дней со дня смерти. Автомобиль задержанных был на фальшивых номерах, при них нашли и изъяли гранату.

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Крищенко уточнил, что проведены также обыски по месту жительства подозреваемых: нашли шесть гранат, два пистолета, около 1000 патронов, а также взрывчатку – динамит.

Все задержанные – граждане Украины, двоим по 49 лет, третьему – 45. Один из них ранее судимый.

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5 марта Киселева застрелили в салоне его автомобиля. Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе пояснил, что убитый не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров", он был владельцем тех самых бриллиантов, которые в 2015 году нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца.

 

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Теги: убийство, бриллиантовые прокуроры, ювелир
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