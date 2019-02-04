"Угрожают увольнением": как боевики давят на учителей в ОРДЛО

Фото: LIGA.net

Боевики запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посещать школы во временно оккупированном Углегорске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, сотрудники двух школ в Углегорске, что 49 километрах к северо-востоку от Донецка сообщили патрулю миссии о том, что для посещения этих заведений наблюдателям необходимо иметь разрешение от главарей террористов.

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Источники LIGA.net в захваченном гибридными войсками РФ Луганске уточнили, что учителям запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ без "специальных указаний".

"Никакой информации они не дают ОБСЕ, иначе – им угрожают увольнением", - добавил собеседник на правах анонимности.

Он уточнил, что в школах города нет хватает учителей. "Многие уходят, не выдерживают, нагрузка - бешеная", - сказал он.

27 сентября 2018 года в районе временно оккупированного населенного пункта Пикуза (бывшее Коминтерново, - ред.) боевики отказали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в проезде к заброшенной школе.