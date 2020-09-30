Угрозами и шантажом. СБУ: Боевики пытались завербовать сотрудницу Луганской ОГА – видео

Чиновница не собиралась помогать боевикам и СБУ освободила ее от уголовной ответственности

Контрразведка Службы безопасности установила, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к угрозам жизни и здоровью родных, шантажу.

Как отмечается, что террористов интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа, сотрудника полиции.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей предоставили дополнительные инструкции и каналы конспиративной связи.

После приезда на контролируемую украинскими властями территорию чиновница начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что сотрудница администрации не планировала наносить ущерб госбезопасности. Она подробно рассказала об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачам.

Сообщается, что после тщательной проверки чиновницу освободили от уголовной ответственности.

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Наталия Медведева

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