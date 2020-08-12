"Угрозы изменились". Глава разведки Минобороны рассказал о рисках для Украины

В современном мире войны ведут гибридно, с применением гражданской составляющей, подчеркивает разведчик

В современном мире Украину могут пытаться подтолкнуть к том или иному вектору развития не только с помощью военного сектора, но и гражданского. Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Угрозы уже изменились. Сейчас в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами", - сказал разведчик.

Он говорит, что военная разведка должна "вычленять военную составляющую" в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и "превентивно гасить" возможности для начала военных конфликтов.

Разведчик также подчеркнул, что некоторые страны пытаются гибридно воздействовать на Украину, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. "Выгодному для этих стран, а не для нас", - объяснил он.

В целом, по словам Буданова, перед любой страной сейчас стоят такие риски: глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации столкновений.

Ранее Буданов заявил , что Украина должна вернуть оккупированные РФ и ее наемниками Крым и Донбасс.

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Марк Сировой

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