Украина знала о ракете еще до заявления Трюдо - СНБО

Алексей Данилов (Фото: личная страница в Facebook)

Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ВВС.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

Эти данные, по словам Данилова, Украина получила от своих экспертов из Тегерана. "Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно это, а также то, что Украина официально признала поражение ракетой версией следствия повлияло на то, что Иран признал свою вину.

Информацию о ракете подтвердила группа украинских экспертов, которая отправилась в Тегеран.

"И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - пояснил Данилов.

Изначально в своем сообщении о трагедии украинское посольство в Тегеране написало, что версия теракта или попадания ракеты исключается. Позже из текста удалили эти слова. Иранская сторона настаивала на неисправности двигателя. Все это время, начиная с 8 января Украина в своих заявлениях о трагедии занимала осторожную позицию, отмечая, что рано говорить о причине катастрофы.

Вчера глава МИД Вадим Пристайко на брифинге заявил: "На данный момент у нас нет достаточно оснований говорить, что на остатках самолета есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или на ненатуральное событие, на ненатуральную катастрофу самолета". А у президента и вовсе завуалированно призвали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который первым озвучил информацию о ракете, "уменьшить количество спекуляций".