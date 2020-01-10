ОП: Трюдо согласился, что нужно "уменьшить количество спекуляций"

Джастин Трюдо (Скриншот видео Global News/Youtube)

В Офисе президента заявили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом Владимиром Зеленским согласился с тем, что необходимо "уменьшить количество спекуляций" о катастрофе украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Там рассказали, что Зеленский уже второй раз обсудил эту тему с Трюдо.

Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными, сообщили в ОП.

Зеленский подтвердил, что власти Ирана предоставили доступ украинским экспертам к месту авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", - сказано в сообщении.

В офисе Зеленского прямо не обвинили канадского премьера в распространении "спекуляций", но, как известно, именно Трюдо первым сделал заявление, что, по данным разведки, украинский самолет сбит иранской ракетой "земля-воздух". Позже с похожими заявлением выступили в Британии, Австралии, Нидерландах и США. Украина продолжает настаивать, что пока нет оснований для таких обвинений.

В то же время Служба безопасности Украины сегодня заявила, что рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы украинского лайнера в Иране: попадание ракеты и теракт.