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У СБУ две приоритетные версии крушения лайнера: теракт и ракета

У СБУ две приоритетные версии крушения лайнера: теракт и ракета - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
10.01.2020, 20:10

По словам главы СБУ, к версии с поражением самолета ракетой есть вопросы

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы украинского лайнера в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на заседании специальной рабочей группы, сообщает пресс-служба СБУ.

По словам Баканова, версия о попадании ракеты ЗРК "Тор" привлекает наибольшее внимание общества. "Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов", - заявил он, отметив, что речь идет о дальности полета ракеты, нюансах управления комплексом и так далее.

Версия теракта также тщательно изучается.

Баканов подчеркнул, что тема слишком важна, чтобы делать поспешные выводы.

По его словам, в Иране работает отдельная следственная группа СБУ.

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Иран сбу авиакатастрофа Иван Баканов
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