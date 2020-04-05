Украинские военные сбили беспилотник боевиков стоимостью $2 млн: фото

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На Донбассе военные одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, сбили беспилотник боевиков российского производства, стоимость которого составляет около $2 млн. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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В штабе уточнили, что был сбит беспилотный летательный аппарат Застава Bird Eye 400. Этот БПЛА с 2012 года производится в РФ. Его стоимость составляет около $2 млн.

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - отметили в штабе.

5 апреля по состоянию на 7:00 террористы провели три обстрела. Военные ОС вели ответный огонь. Потерь среди украинских военных не было. При обстреле боевиками Верхнеторецкого была ранена в ногу местная жительница.