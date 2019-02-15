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15.02.2019, 10:35

Украинских правозащитников депортировали из Казахстана - ИМИ

Украинских правозащитников депортировали из Казахстана - ИМИ - Фото
Фото: Pixabay

Украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко депортировали из Казахстана 15 февраля, сообщили в ИМИ

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Двух задержанных в Казахстане украинцев, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека – Comitato Italiano Helsinki, депортировали из страны ночью 15 февраля. Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на медиаэксперта по безопасности журналистов Института массовой информации Ирину Земляную.

Речь идет о Людмиле Волошиной и Валерии Явтушенко.

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"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", – рассказала Земляная.

О задержании украинцев стало известно 14 февраля.

ИМИ со ссылкой на Итальянскую федерацию по правам человека сообщала, что Волошину, которая находилась в Казахстане с Международной мониторинговой миссией, задержали в 17:15 по местному времени в Астане в гостинице "Комфорт". Волошина успела позвонить, но разговор прервали.

Еще одного украинского наблюдателя Валерия Явтушенко с его адвокатом Толгеном Шаиковим задержали в Астане по дороге в украинское консульство.

Представители миссии связывают задержание Волошиной с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, "который был неудобен для власти Казахстана".

Вчера о задержании правозащитников сообщила волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко.

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Теги: Людмила Волошина, Валерий Явтушенко, казахстан, Астана, задержание, происшествие
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