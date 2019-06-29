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29.06.2019, 19:05

Украинских военных хотят обвинить в обстреле села – штаб ООС

Украинских военных хотят обвинить в обстреле села – штаб ООС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во дворе Дома культуры села Пикузы обнаружили четыре огромные воронки

В штабе операции объединенных сил заявили об очередной попытке обвинить подразделения ООС в обстреле населенного пункта. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook штаба ООС.

Факт обстрела домов в неподконтрольном Украине селе Пикузы Волновахского района Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ.

Во дворе Дома культуры обнаружили четыре огромные воронки. По мнению представителей миссии, они образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления.

Также на улице Ахматовой 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны в нежилом доме были повреждены окна.

В штабе ООС говорят, что 26 июня боевики дважды открывали огонь, на что с украинской стороны никакого ответа не было.

Ранее представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что, при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. 

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Теги: Пикузы, оос, обстрел, ВСУ
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