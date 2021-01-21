Украинский военный из отряда миссии ООН погиб в Конго

В Демократической республике Конго погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка. Об этом сообщает в Facebook 11-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

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"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго" , – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Украинская миротворческая операция в Демократической республике Конго – участие ВСУ в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго, провинции Северное Киву и Южное Киву.

18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задания в составе миссии ООН в Конго с декабря 2012 года. Основные задания – транспортные перевозки, воздушное сопровождение вооруженных сил, поисково-спасательные операции, разведка, наблюдение и огневая поддержка наземных сил.

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Наталия Медведева

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