UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинский военный из отряда миссии ООН погиб в Конго

21.01.2021, 16:29
Украинский военный из отряда миссии ООН погиб в Конго - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

В Демократической республике Конго погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка. Об этом сообщает в Facebook 11-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго" , – говорится в сообщении.

Александр Мулявка (Фото: 11-та окрема бригада/Facebook)
СПРАВКА. Украинская миротворческая операция в Демократической республике Конго – участие ВСУ в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго, провинции Северное Киву и Южное Киву.
18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задания в составе миссии ООН в Конго с декабря 2012 года. Основные задания – транспортные перевозки, воздушное сопровождение вооруженных сил, поисково-спасательные операции, разведка, наблюдение и огневая поддержка наземных сил.

Читайте также: Жители Конго поздравили ВСУ с праздником. Миротворцы защищают их уже восемь лет: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Конго ВСУ миротворцы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 