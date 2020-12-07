Жители Конго поздравили ВСУ с праздником. Миротворцы защищают их уже восемь лет: видео

В Конго местные жители решили поздравить военнослужащих Украины с Днем Вооруженных Сил. Для этого они записали видеролик, который потом разместили в Facebook на столице 18-го вертолетного отряда ДР Конго.

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Конговцы поблагодарили украинских бойцов, а поздравление завершили известным слоганом "Слава Украине! Героям слава!" Примечательно, что в ролике африканцы стараются говорить на украинском языке.

СПРАВКА. 18-й отдельный вертолетный отряд Вооруженных сил Украины выполняет задания в составе миссии ООН в Конго с декабря 2012 года. Основными заданиями являются транспортные перевозки, воздушное сопровождение вооруженных сил, поисково-спасательные операции, разведка, наблюдение и огневая поддержка наземных сил.

6 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с их праздником и отметил, что у страны нет никаких иллюзий по поводу настоящих намерений России.

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