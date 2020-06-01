В Демократической Республике Конго — новая вспышка Эболы

Фото: EPA

Демократическая Республика Конго объявила о новой вспышке эпидемии лихорадки Эбола . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения ДРК Этени Лонгондо.

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У четверых человек, умерших в городе Мбандака, подтвержден диагноз после тестирования в национальной биомедицинской лаборатории в столице Киншасе.

"У нас новая эпидемия Эболы в Мбандаке. Мы собираемся очень быстро отправить им вакцину и лекарства", - сказал Лонгондо.

Информацию о вспышке подтвердил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Конго вот уже два года борется со вспышкой лихорадки Эбола вблизи своих восточных границ с Руандой и Угандой. В результате эпидемии погибли более 2200 человек.

В марте 2020 г ВОЗ сообщила, что в ДРК вылечили последнего пациента с лихорадкой Эбола. Тогда организация заявила о завершении эпидемии.

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