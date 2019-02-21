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21.02.2019, 07:40

Украинский военный получил смертельное ранение - штаб

Украинский военный получил смертельное ранение - штаб - Фото
Фото: Facebook

Вчера было 13 обстрелов, в основном из запрещенного оружия

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За прошедшие сутки враг 13 раз обстреливал позиции объдиненных сил. Как сообщает штаб ООС в Facebook, один из украинских военнослужащих получил смертельное ранение.

11 раз противник применял оружие, запрещенное минскими соглашениями - с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм.

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Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что члены незаконных вооруженных формирований в Донбассе приблизили свои передовые позиции к позициям ВСУ в районе оккупированного Первомайского Донецкой области.

Наблюдатели информируют, что 15 февраля беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил новую 200-метровую траншею, простиравшуюся с севера на юг западнее Первомайского.

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Теги: война, Донбасс
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