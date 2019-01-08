Украинца подозревают в незаконном сотрудничестве с военной фирмой

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ и ГПУ разоблачили бывшего сотрудника одной из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией. Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.

Бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии сотрудничал с иностранной машиностроительной корпорацией: оказывал консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники.

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По украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.