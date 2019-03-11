Украину накрыл сильный ветер: объявлен второй уровень опасности

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Сегодня в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в Украине порывы ветра достигают 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях - 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

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В Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток порывы ветра - 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По состоянию на 13:00 наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.12 марта ночью на севере Левобережья ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киеве жителей и гостей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - уточнили в пресс-службе Киевской госадминистрации.

10 марта от падения дерева в Виннице погибла 12-летняя девочка.