В Виннице из-за ветра на ребенка упало дерево - полиция

Фото: ГСЧС

Сегодня, 10 марта, в Виннице погибла 12-летняя девочка в результате падения дерева из-за сильного ветра. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Трагедия произошла на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

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"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное дело по статье за умышленное убийство с пометкой несчастный случай (по ст.115 УК).

Кроме того, во Львове в ночь на воскресенье, 10 марта, в результате сильного ветра сорвало крышу дома, который был поврежден автомобиль. Во Львовском горсовете уточнили, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сегодня сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.