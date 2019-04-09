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09.04.2019, 17:41

Укрзалізниця задержала подростков: подозреваются в диверсии

Укрзалізниця задержала подростков: подозреваются в диверсии - Фото
Фото: пресс-служба Укрзалізниці

Шестеро подростков подозреваются в порче имущества железной дороги

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Сотрудники группы быстрого реагирования Укрзалізниці вместе с полицией задержали группу несовершеннолетних жителей Триполья (Киевская область). Они подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Задержали их вчера, 8 апреля. Группе быстрого реагирования, которая патрулирует на перегоне Триполье-Днепровское-Озерный, сообщили, что подростки возле платформы Щербанивка забросали камнями поезд Киев-Мироновка. Сотрудники военизированной охраны прибыли на место происшествия и задержали несовершеннолетнюю девушку. Вызвали полицию.

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Позже задержали троих парней 12, 16 и 17 лет и двух девушек 15 лет.

Устанавливается их причастность к 18 фактам правонарушений на железной дороге. В частности, неизвестные бросали на колеи горящие шины, оставляли там разные предметы, разбивали камнями светофоры.

Укрзалізниця, как отмечается, расценивает такие действия как диверсию.

8 апреля сообщалось, что 250 пассажиров поезда Львов-Запорожье, болельщиков ФК "Карпаты" разгромили вагоны, повредили и выбросили имущество.

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Теги: укрзалізниця, диверсия, подростки
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