"Улетел, но обещал вернуться": Украина не пустила епископа УПЦ МП

Гедеон Харон (скриншот из видеозаписи)

Сегодня, 14 февраля в 06:30, епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон по процедуре выдворения из Украины вылетел обратным рейсом во Франкфурт. О "депортации" Юрия Харона в США сообщил в Facebook епископа его секретарь протодиакон Антоний.

Как выразился пресс-атташе священника УПЦ МП, "владыку вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника!"

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В то же время спикер Госпограпнслужбы Олег Слободян сегодня утром написал, что депортации не было, а Харон вылетел из Украины "самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении".

"Обещал вернуться. Видео вскоре опубликуем", - интригуют пограничники.

Вчера вечером Харона задержали в аэропорту Борисполь. Он прибыл туда рейсом Франкфурт–Киев, однако при прохождении погранконтроля у епископа обнаружили "гражданство нескольких стран", после чего изъяли загранпаспорт. У Харона опубликовали протокол об изъятии паспорта. Пограничники указали, что этот документ - в перечне "утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов, и подлежит изъятию".

Вчера Слободян сообщил, что в ходе собеседования выяснилось - епископ Макаровский, викарий Киевской епархии УПЦ МП Гедеон "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".

Харон известен по строительству часовни на месте раскопок фундамента Десятинной церкви в Киеве. ГПУ и Минкульт считают, что УПЦ МП совершила самозахват земли Национального музея истории. Ранее настоятель обратился за помощью во многие международные инстанции и написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить храм.

Журналисты ранее выяснили, что Харон владеет элитными авто Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan, стоимость которых оценивают примерно в 1-1,5 млн грн каждое. "Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело", - сказал он в ответ на расследование.

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