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Умер экс-чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Вирчис. Его нашли повешенным

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 13:38
Умер экс-чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Вирчис. Его нашли повешенным - Фото
Владимир Вирчис (Фото - Украинская федерация бокса)
дополнено

В возрасте 48 лет умер бывший боксер-супертяжеловес, чемпион Европы Владимир Вирчис. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

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О причинах смерти пока официально не сообщается.

Как писала около полудня 28 января Facebook-группа "Український бокс. Перезавантаження", которая объединяет 12 областных федераций бокса, Вирчис "27 января вышел из дома и до сих пор не вернулся, был одет в черный спортивный костюм (Adidas) и темную обувь".

Умер экс-чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Вирчис. Его нашли повешенным

ДОПОЛНЕНО В 14:55. Полиция Киева сообщила, что сегодня ночью у дома на улице Раисы Окипной прохожий обнаружил повешенным мужчину. Им оказался боксер Вирчис. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство".

Уже утром в полицию обратилась жена Вирчиса с сообщением, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006). На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

Свою боксерскую карьеру Вирчис завершил в 2008 году, проиграв главный поединок в своей карьере – бой за звание официального претендента на пояс WBC – кубинцу Хуану Карлосу Гомесу.

Во время избрания меры пресечения подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру Вирчис приходил его поддержать и хотел взять его на поруки.

Оксана Житнюк
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боксер Владимир ВИрчис
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