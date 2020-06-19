Главу Херсонского облсовета Мангера арестовали. Его приходил поддержать Вирчис

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер арестован без права внесения залога. Такое решение вынесла судья Печерского районного суда Татьяна Ильева в ночь на 19 июня, удовлетворив требование прокуроров Андрея Синюка и Ярослава Ущаповского, пишет hromadske.

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До этой ночи Мангер был залогом. Теперь чиновник взят под стражу до 28 июля.

Сторона обвинения утверждала, что как только материалы дела открыли для защиты, Мангер через других лиц якобы начал угрожать двум свидетелям по этому резонансному делу: им звонили, оставляли бумажные письма и встречались. Один из свидетелей, Павел Пилипенко, сейчас находится в изоляторе временного содержания СБУ. Второй, Сергей Брага, по данным издания, получил подозрение за участие в преступной группе еще одного фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского во время спецоперации в Херсоне.

Подозреваемый назвал это ложью. Защита фигуранта дела и он сам считают дело сфальсифицированным и обвиняют прокуратуру в давлении на Павловского.

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Ранее поддержать Мангера и поручиться за него приходил бывший боксер-супертяжеловес, чемпион Европы Владимир Вирчис. Кроме него, взять на поруки чиновника хотели его сын Иван Мангер, а также адвокат Дмитрий Ильченко.

Боксер Володимир Вірчіс прийшов до Печерського суду, щоб взяти на поруки Владислава Мангера — підозрюваного у замовленні нападу на Катерину Гандзюк pic.twitter.com/5HIJg36Pyo — hromadske (@HromadskeUA) June 18, 2020

Под зданием суда была группа участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", а такде люди в поддержку подозреваемого. Помимо них, были глава временной следственной комиссии по нападению на активистов Игорь Васильев и несколько депутатов от Слуги народа.

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