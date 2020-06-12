Дело Гандзюк. Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Нromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В суд Мангер не явился, а его адвокат не сообщил причину. По данным источников издания в прокуратуре, он якобы ушел на больничный. Прокуратура будет ходатайствовать суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога 15 июня.

Прокурор Андрей Сенюк сообщил, что 11 июня возобновили досудебное расследование в отношении подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина, так как появились новые обстоятельства по делу - несколько свидетелей заявили о давлении Мангера на них.

Сам Мангер опубликовал видео, в котором отрицает свое давление на свидетелей. Досудебное расследование продлится до конца июля. После чего адвокатам откроют уже новые материалы дела.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.

22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.

27 апреля в СБУ завершили досудебное расследование по Мангеру и Левину.

Читайте также: "Почему вы молчите?"Отец Гандзюк написал Зеленскому из-за действий Венедиктовой