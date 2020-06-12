Дело Гандзюк. Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Нromadske.
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В суд Мангер не явился, а его адвокат не сообщил причину. По данным источников издания в прокуратуре, он якобы ушел на больничный. Прокуратура будет ходатайствовать суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога 15 июня.
Прокурор Андрей Сенюк сообщил, что 11 июня возобновили досудебное расследование в отношении подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина, так как появились новые обстоятельства по делу - несколько свидетелей заявили о давлении Мангера на них.
Сам Мангер опубликовал видео, в котором отрицает свое давление на свидетелей. Досудебное расследование продлится до конца июля. После чего адвокатам откроют уже новые материалы дела.
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