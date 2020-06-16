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"Угрозы свидетелям и членам их семей". СБУ пояснила, зачем требуют арест Мангера

"Угрозы свидетелям и членам их семей". СБУ пояснила, зачем требуют арест Мангера - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.06.2020, 11:23

Прокурор намерен добиваться для подозреваемого - главы Херсонского облсовета - ареста без возможности внесения залога

"Угрозы свидетелям и членам их семей" в Службе безопасности Украины назвали причиной того, что сегодня обвинение попробует изменить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на более суровую. Он проходит подозреваемым в заказе нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк, напомнили в пресс-центре CБУ.

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"Изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей", – пишут в Службе.

Офис генпрокурора будет добиваться для Мангера ареста без возможности внесения залога. Дело рассматривают сегодня в Печерском райсуде Киева.

Читайте также: "Дело слили". Рябошапка о завершении расследования по делу Гандзюк 

Евгений Пилипенко
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