"Угрозы свидетелям и членам их семей". СБУ пояснила, зачем требуют арест Мангера

"Угрозы свидетелям и членам их семей" в Службе безопасности Украины назвали причиной того, что сегодня обвинение попробует изменить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на более суровую. Он проходит подозреваемым в заказе нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк, напомнили в пресс-центре CБУ.
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"Изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей", – пишут в Службе.
Офис генпрокурора будет добиваться для Мангера ареста без возможности внесения залога. Дело рассматривают сегодня в Печерском райсуде Киева.
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