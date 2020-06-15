Дело Гандзюк. Подозреваемый Мангер не явился в суд: он в реанимации - врач

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислав Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает Суспільне.

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В сообщении говорится, что Мангер находится в больнице в Херсоне. По словам прокуроров, врач, который лечит Мангера, предоставил справку о том, что подозреваемый находится в реанимации и его нельзя транспортировать.

При этом сторона обвинения все равно будет настаивать на приводе Мангера в суд: "Сегодня (15 июня - ред.) будем просить суд предоставить нам разрешение на задержание подозреваемого Мангера с целью его привода в Печерский суд".

Также прокуратура привлекла врачей из других регионов, которые проверят достоверность указанного диагноза Мангера.

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.

22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.

27 апреля в СБУ завершили досудебное расследование по Мангеру и Левину.

12 июня сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера.

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