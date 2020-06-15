Дело Гандзюк. Подозреваемый Мангер не явился в суд: он в реанимации - врач

Подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислав Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает Суспільне.
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В сообщении говорится, что Мангер находится в больнице в Херсоне. По словам прокуроров, врач, который лечит Мангера, предоставил справку о том, что подозреваемый находится в реанимации и его нельзя транспортировать.
При этом сторона обвинения все равно будет настаивать на приводе Мангера в суд: "Сегодня (15 июня - ред.) будем просить суд предоставить нам разрешение на задержание подозреваемого Мангера с целью его привода в Печерский суд".
Также прокуратура привлекла врачей из других регионов, которые проверят достоверность указанного диагноза Мангера.
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