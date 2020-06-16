Дело Гандзюк. СБУ задержала Мангера, его везут в суд

Сегодня утром сотрудники СБУ задержали в больнице Херсона главу местного областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом LIGA.net сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, Мангера сейчас везут в Киев для участия в заседании суда: "Везут в Киев, но подробностей пока никаких нет".
В Офисе генпрокурора сообщили, что в Печерском райсуде судья будет рассматривать ходатайство об избрании Мангеру меры пресечения - арест без возможности внесения залога.
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31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.
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15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.
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22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.
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27 апреля в СБУ завершили досудебное расследование по Мангеру и Левину.
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12 июня сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера.
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15 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для избрания ему меры пресечения. По словам прокуроров, врач, который лечит Мангера, предоставил справку о том, что подозреваемый находится в реанимации и его нельзя транспортировать.
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Арина Толина