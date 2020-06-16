Дело Гандзюк. СБУ задержала Мангера, его везут в суд

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня утром сотрудники СБУ задержали в больнице Херсона главу местного областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом LIGA.net сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Мангера сейчас везут в Киев для участия в заседании суда: "Везут в Киев, но подробностей пока никаких нет".

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Печерском райсуде судья будет рассматривать ходатайство об избрании Мангеру меры пресечения - арест без возможности внесения залога.

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