Дело Гандзюк. Суд разрешил принудительную доставку подозреваемого Мангера в Киев

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание и доставку в Киев Владислава Мангера - председателя Херсонского областного совета, подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокурора по делу Андрея Синюка.

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Отмечается, что после доставки Мангера в Киев будет определена дата и время судебного заседания. По словам прокурора, вероятно, это произойдет во вторник, 16 июня.

Ранее Синюк сообщал, что не исключает в действиях Мангера признаков уклонения от суда, поэтому прокуратура будет просить принудительно доставить Мангера в суд. По его словам, предыдущее постановление не давало таких возможностей - там было разрешение на задержание.

Сообщается, что проводится проверка медицинских заключений, которые были ранее предоставлены стороной защиты.

По информации Граты, суд пришел к решению, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Исполнение привода в течении 36 часов суд возложил на СБУ.

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