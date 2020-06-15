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Дело Гандзюк. Суд разрешил принудительную доставку подозреваемого Мангера в Киев

Дело Гандзюк. Суд разрешил принудительную доставку подозреваемого Мангера в Киев - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.06.2020, 21:18

Суд дал разрешение на принудительную доставку в Киев подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание и доставку в Киев Владислава Мангера - председателя Херсонского областного совета, подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокурора по делу Андрея Синюка.

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Отмечается, что после доставки Мангера в Киев будет определена дата и время судебного заседания. По словам прокурора, вероятно, это произойдет во вторник, 16 июня.

Ранее Синюк сообщал, что не исключает  в действиях Мангера признаков уклонения от суда, поэтому прокуратура будет просить принудительно доставить Мангера в суд. По его словам, предыдущее постановление не давало таких возможностей - там было разрешение на задержание.

Сообщается, что проводится проверка медицинских заключений, которые были ранее предоставлены стороной защиты.

По информации Граты, суд пришел к решению, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Исполнение привода в течении 36 часов суд возложил на СБУ.

  • 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.
  • 15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.
  • 22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.
  • 27 апреля  в СБУ завершили досудебное расследование по Мангеру и Левину.
  • 12 июня сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера.
  • 15 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для избрания ему меры пресечения. По словам прокуроров, врач, который лечит Мангера, предоставил справку о том, что подозреваемый находится в реанимации и его нельзя транспортировать. 

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Наталия Медведева
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Екатерина Гандзюк владислав мангер
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