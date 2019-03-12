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12.03.2019, 15:42

"Унесенные ветром": суд отреагировал на инцидент с документами

"Унесенные ветром": суд отреагировал на инцидент с документами - Фото
Фото: facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal

В здании Киевского апелляционного суда вчерашний ураган сильно повредил окна

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Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда не было потеряно в результате вчерашнего урагана, когда часть документов вылетели из окон здания. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

В суде уточнили, что из-за шквальных порывов ветра в здании Киевского апелляционного суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания.

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"Из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра было вынесено часть копий архивных материалов Апелляционного суда Киева относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения. Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно ни было", - отметили в пресс-службе.

11 марта 2019 года в Киеве и области было объявлено штормовое предупреждение с указанием о II (оранжевом) уровне опасности.

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Теги: ураган, документы, Киевский апелляционный суд
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