Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.01.2019, 21:11

Установлена личность девушки, чье тело нашли в чемодане - СМИ

Установлена личность девушки, чье тело нашли в чемодане - СМИ - Фото
Фото: dp.npu.gov.ua

Девушке было 19 лет, и она находилась под опекой местных социальных служб

Реклама
Реклама

В Днепре установили личность девушки, тело которой вчера нашли в чемодане в мусорном контейнере. Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на родственников погибшей.

Они рассказали, что девушку зовут Дария Белоус, и на момент смерти ей было 19 лет.

Реклама

Сама девушка родом из Харьковской области. В Днепр приехала учиться в колледже.

По словам родных, девушка жила в общежитии при колледже и находилась под опекой местных социальных служб, так как ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

По информации издания, девушка отмечала Новый год в Киеве. 3 января она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой.

Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она была в Киеве и куда пошла по приезде в Днепр, установить пока не удалось, пишет издание.

Вчера полиция Днепра сообщила, что на проспекте Героев в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки. Там отметили, что на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

Отправить:
Распечатать:
Теги: днепр, девушка, чемодан, колледж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 