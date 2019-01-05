Установлена личность девушки, чье тело нашли в чемодане - СМИ

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре установили личность девушки, тело которой вчера нашли в чемодане в мусорном контейнере. Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на родственников погибшей.

Они рассказали, что девушку зовут Дария Белоус, и на момент смерти ей было 19 лет.

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Сама девушка родом из Харьковской области. В Днепр приехала учиться в колледже.

По словам родных, девушка жила в общежитии при колледже и находилась под опекой местных социальных служб, так как ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

По информации издания, девушка отмечала Новый год в Киеве. 3 января она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой.

Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она была в Киеве и куда пошла по приезде в Днепр, установить пока не удалось, пишет издание.

Вчера полиция Днепра сообщила, что на проспекте Героев в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки. Там отметили, что на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.