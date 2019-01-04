В Днепре в мусорном баке обнаружили тело девушки в чемодане

В Днепре, на проспекте Героев в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, тело принадлежит женщине 20-30 лет.
Ее личность устанавливается.
В полиции отметили, что на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.
Как сообщалось ранее, гражданин Туркменистана пытался провезти через границу из Беларуси в Украину свою соотечественницу, спрятав ее в хозяйственной сумке.