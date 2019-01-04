В Днепре в мусорном баке обнаружили тело девушки в чемодане

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре, на проспекте Героев в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, тело принадлежит женщине 20-30 лет.

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Ее личность устанавливается.

В полиции отметили, что на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Как сообщалось ранее, гражданин Туркменистана пытался провезти через границу из Беларуси в Украину свою соотечественницу, спрятав ее в хозяйственной сумке.