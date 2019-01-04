Мужчина пытался в сумке провезти в Украину женщину: видео

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Во время осмотра багажника авто внимание пограничников привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, "которая подавала признаки "жизни"

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Гражданин Туркменистана пытался провезти через границу из Беларуси в Украину свою соотечественницу, спрятав ее в хозяйственной сумке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Там рассказали, что 3 января при оформлении на выезд из Беларуси автомобиля ВАЗ российской регистрации гомельские пограничники обнаружили нарушительницу границы.

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Их внимание во время осмотра багажника авто привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, "которая подавала признаки "жизни".

В ней была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу, сообщили гомельские пограничники.

Мужчина и женщина задержаны. Они будут привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания.

В октябре из России в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области гражданин РФ пытался ввезти труп женщины, выдавая ее за живую. Тело обнаружили пограничники в автомобиле Ford в сидячем положении на заднем сидении.

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Теги: граница, женщина, беларусь, туркменистан, пограничник
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