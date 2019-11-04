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В 40 городах пройдут акции в день смерти Гандзюк: список

В 40 городах пройдут акции в день смерти Гандзюк: список - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)
04.11.2019, 10:23

Акции начнутся в 19:00

4 ноября в 40 городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает Facebook-страница Хто замовив Катю Гандзюк.  

Акции начнутся в 19:00. 

В Киеве активисты планируют придти под Офис президента. 

Кроме Киева, акции пройдут в Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье. 

Также акции пройдут в Варшаве, Париже, Берлине и Карлсруе, Риме, Брюсселе, Раковнике, Тель-Авиве, Брно, Вене, Чикаго, Нью-Йорке, Айове, Бостоне и Силиконовой долине, в Эстонии и Канаде.

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