В 40 городах пройдут акции в день смерти Гандзюк: список

Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

4 ноября в 40 городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает Facebook-страница Хто замовив Катю Гандзюк.

Акции начнутся в 19:00.

В Киеве активисты планируют придти под Офис президента.

Кроме Киева, акции пройдут в Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.

Также акции пройдут в Варшаве, Париже, Берлине и Карлсруе, Риме, Брюсселе, Раковнике, Тель-Авиве, Брно, Вене, Чикаго, Нью-Йорке, Айове, Бостоне и Силиконовой долине, в Эстонии и Канаде.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела.

В ноябре 2018 Гандзюк умерла после двух месяцев госпитализации и 11 операций.

6 июня суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

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