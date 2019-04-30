В аэропорту Борисполь транслировали карту Украины без Крыма

Фото: пресс-служба полиции

29 апреля в международном аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина отображалась без полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О ролике сообщил в полицию пассажир. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, чтобы объявить о подозрении лицам, заказавшим видеопродукт.

6 февраля Украина направила обращение к руководству ведущего французского информационного агентства AFP (Agence France-Presse) по поводу публикации карты Украины без учета оккупированного Россией Крыма.