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В Африке снова просыпается вулкан-убийца Ньирагонго: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 19:26
В Африке снова просыпается вулкан-убийца Ньирагонго: фото - Фото
Вулканическое озеро в кратере вулкана Ньирагонго (Фото - Wikipedia)

Вулканическая обсерватория в Гомо (Конго) выдала предупреждение о всплеске активности вулканов Ньирагонго и Ньямулагира, пишет местный ресурс 24sur24.cd.  

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Наблюдатели зафиксировали рост температуры в основном кратере Ньирагонго до 400ºС и значительное увеличение подземных толчков. Обсерватория предупредила жителей ближайших городов Гомо и Гисенья о вулканической опасности. 

Руководитель обсерватории Селестин Касерека сказал BBC, что извержение пока маловероятно, но дым и пепел вулкана могут представлять опасность для здоровья населения.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, но для многих это будет непросто – извержение Ньирагонго 22 мая 2021 года привело к гибели 32 человек и несколько тысяч вынудило покинуть дома. 

Скриншот из Twitter

Вулканическая система Ньирагонго и Ньямулагира расположена в Восточном Конго и считается одной из самых сейсмически активных в мире. Ньирагонго представляет собой кратер, в центре которого находится лавовое озеро. 

Вулканическое озеро в кратере вулкана Ньирагонго (Фото – Wikipedia)
Сергей Бережной
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африка катастрофа вулкан извержение
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