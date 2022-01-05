В Африке снова просыпается вулкан-убийца Ньирагонго: фото

Вулканическая обсерватория в Гомо (Конго) выдала предупреждение о всплеске активности вулканов Ньирагонго и Ньямулагира, пишет местный ресурс 24sur24.cd.

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Наблюдатели зафиксировали рост температуры в основном кратере Ньирагонго до 400ºС и значительное увеличение подземных толчков. Обсерватория предупредила жителей ближайших городов Гомо и Гисенья о вулканической опасности.

Руководитель обсерватории Селестин Касерека сказал BBC, что извержение пока маловероятно, но дым и пепел вулкана могут представлять опасность для здоровья населения.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, но для многих это будет непросто – извержение Ньирагонго 22 мая 2021 года привело к гибели 32 человек и несколько тысяч вынудило покинуть дома.

Вулканическая система Ньирагонго и Ньямулагира расположена в Восточном Конго и считается одной из самых сейсмически активных в мире. Ньирагонго представляет собой кратер, в центре которого находится лавовое озеро.

В начале декабря 2021 года в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек.

Сергей Бережной

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