Извержение вулкана в Индонезии: погибли 13 человек, более 50 получили ранения
05.12.2021, 08:59
В Индонезии извергается вулкан (Фото - EPA)
В результате извержения вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает BBC.
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Спасатели заявляют, что ранены по меньшей мере 57 человек, у многих – серьезные ожоги. Они госпитализированы.
В результате извержения по меньшей мере 11 деревень покрылись вулканическим пеплом. Из района бедствия эвакуировали 902 человека. Эвакуации препятствует дым, отсутствие электроэнергии и ливни.
В Индонезии находится около 130 действующих вулканов.
- Вчера в Индонезии проснулся вулкан Семера. Люди буквально убегали от огромного шлейфа пепла.
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