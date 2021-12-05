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Извержение вулкана в Индонезии: погибли 13 человек, более 50 получили ранения

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 08:59
Извержение вулкана в Индонезии: погибли 13 человек, более 50 получили ранения - Фото
В Индонезии извергается вулкан (Фото - EPA)

В результате извержения вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает BBC.

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Спасатели заявляют, что ранены по меньшей мере 57 человек, у многих – серьезные ожоги. Они госпитализированы. 

Извержение вулкана в Индонезии: погибли 13 человек, более 50 получили ранения

В результате извержения по меньшей мере 11 деревень покрылись вулканическим пеплом. Из района бедствия эвакуировали 902 человека. Эвакуации препятствует дым, отсутствие электроэнергии и ливни. 

Извержение вулкана в Индонезии: погибли 13 человек, более 50 получили ранения

В Индонезии находится около 130 действующих вулканов.

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Владислав Сердюк
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индонезия вулкан Семеру
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