Извержение вулкана в Индонезии: погибли 13 человек, более 50 получили ранения

В результате извержения вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает BBC.

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Спасатели заявляют, что ранены по меньшей мере 57 человек, у многих – серьезные ожоги. Они госпитализированы.

В результате извержения по меньшей мере 11 деревень покрылись вулканическим пеплом. Из района бедствия эвакуировали 902 человека. Эвакуации препятствует дым, отсутствие электроэнергии и ливни.

В Индонезии находится около 130 действующих вулканов.

Вчера в Индонезии проснулся вулкан Семера. Люди буквально убегали от огромного шлейфа пепла.

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Владислав Сердюк

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