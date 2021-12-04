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В Индонезии проснулся вулкан Семера: люди бегут от облака пепла – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 14:41
В Индонезии проснулся вулкан Семера: люди бегут от облака пепла – видео - Фото
Извержение Семеру (Фото: EPA-EFE/INDONESIAN BNPB)

На востоке острова Ява в Индонезии происходит извержение вулкана Семеру. Люди буквально бегут от огромного шлейфа пепла, продолжается эвакуация жителей. Об этом сообщает ВВС.

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По словам очевидцев, вулканическим пеплом накрыло два местных района. На место отправили бригады спасателей.

Официальные лица сообщают, что пострадавших пока нет, и эвакуация жителей продолжается.

Авиакомпании предупреждены об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 000 м.

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине (Австралия), сообщил, что пепел, похоже, отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад.

СПРАВКА. Индонезия расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", где сталкиваются тектонические плиты, вызывая частую вулканическую активность и землетрясения. Вулкан Семеру – самый высокий вулкан Явы (3676 метров над уровнем моря) и один из самых активных. Это также одно из самых популярных туристических направлений Индонезии.
  • 15 января 2021-го в индонезийском Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения.
  • На следующий день в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, выбросившего пепел и дым примерно на 5,6 км в небо над Явой.

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Оксана Житнюк
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индонезия вулкан лава извержение ява Семеру
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