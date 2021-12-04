В Индонезии проснулся вулкан Семера: люди бегут от облака пепла – видео

На востоке острова Ява в Индонезии происходит извержение вулкана Семеру. Люди буквально бегут от огромного шлейфа пепла, продолжается эвакуация жителей. Об этом сообщает ВВС.

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По словам очевидцев, вулканическим пеплом накрыло два местных района. На место отправили бригады спасателей.

Официальные лица сообщают, что пострадавших пока нет, и эвакуация жителей продолжается.

Авиакомпании предупреждены об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 000 м.

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине (Австралия), сообщил, что пепел, похоже, отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад.

Виверження вулкану Семеру на сході острова Ява в Індонезії.



1/xpic.twitter.com/I6uY2d0dMj — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) December 4, 2021

СПРАВКА. Индонезия расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", где сталкиваются тектонические плиты, вызывая частую вулканическую активность и землетрясения. Вулкан Семеру – самый высокий вулкан Явы (3676 метров над уровнем моря) и один из самых активных. Это также одно из самых популярных туристических направлений Индонезии.

15 января 2021-го в индонезийском Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения.

На следующий день в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, выбросившего пепел и дым примерно на 5,6 км в небо над Явой.

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Оксана Житнюк

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