В Индонезии проснулся вулкан Семера: люди бегут от облака пепла – видео
На востоке острова Ява в Индонезии происходит извержение вулкана Семеру. Люди буквально бегут от огромного шлейфа пепла, продолжается эвакуация жителей. Об этом сообщает ВВС.
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По словам очевидцев, вулканическим пеплом накрыло два местных района. На место отправили бригады спасателей.
Официальные лица сообщают, что пострадавших пока нет, и эвакуация жителей продолжается.
Авиакомпании предупреждены об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 000 м.
Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине (Австралия), сообщил, что пепел, похоже, отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад.
Виверження вулкану Семеру на сході острова Ява в Індонезії.— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) December 4, 2021
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- 15 января 2021-го в индонезийском Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения.
- На следующий день в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, выбросившего пепел и дым примерно на 5,6 км в небо над Явой.
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